В российской Чечне неизвестные напали на сотрудников Росгвардии, расстреляв грузовой автомобиль "Урал".

Видео последствий атаки опубликовали российские телеграм-каналы.

По данным российских изданий, нападение на военных произошло около полудня в станице Петропавловская Грозненского района республики. По предварительным данным, в результате нападения один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Отмечается, что нападавшие скрылись.

Ранее мы рассказывали, что летом в городах Дагестана боевики обстреляли синагогу, церковь, пост ДПС, убили полицейских и зарезали священника.

А перед этим в Калужской области РФ российский военный, самовольно уехавший с войны в Украине, устроил стрельбу у местного монастыря. Инцидент произошёл, когда 31-летний вооруженный автоматом мужчина остановил машину с двумя женщинами. Он приказал им выйти из машины и передать ему ключи. Мужчина стрелял в воздух и в землю - одна из пуль отрикошетила от асфальта и задела бедро женщины.

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