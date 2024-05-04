Российский военный в Украине расстрелял шестерых сослуживцев, включая командира, и скрылся с оружием.

Об этом сообщают российские и украинские телеграм-каналы.

В настоящий момент продолжается его розыск.

Судя по публикуемым материалам, он был завербованным в армию из заключённых.

Ранее стало известно, что один из россиян, подозреваемых в расстреле семьи мирных жителей в Волновахе, воевал в ЧВК "Вагнер".

Как мы сообщали, в РФ перестали амнистировать заключённых, воюющих в Украине.

Теперь вместо краткосрочного контракта и помилования от Путина заключённые получают лишь условное освобождение, с ними подписывают долгосрочные контракты на военную службу и отправляют на фронт до конца войны.

Война в Украине идет уже 801-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В публикации рассказывается о судьбе Часова Яра и в целом обстановке на фронте, откровениях генерала Скибицкого, последних новостях о мобилизации.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.