В Херсонской области военный застрелил другого военного за то, что тот на телефон снимал их позиции.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"Происшествие случилось 2 мая. Неподалёку от лесополосы, где расположены позиции ВСУ, был замечен мужчина, который фотографировал место расположения военных. Он был задержан. Во время проверки телефона задержанный попытался скрыться на своём автомобиле. В этот момент один из военнослужащих, которые задержали мужчину, выстрелил из автомата по автомобилю и ранил парня, который пытался скрыться. От полученных ран тот погиб в больнице. Позже выяснилось, что парень, который производил съёмку, также был военным. Мотивы его действий сейчас устанавливаются", – сообщил источник.

По данному факту открыто уголовное дело по статье умышленное убийство. Солдату, который открыл огонь по автомобилю погибшего, грозит от семи до 15-ти лет лишения свободы.

Как стало известно ранее, в Винницкой области люди в военной форме застрелили полицейского.

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