Во Львовской области военнослужащая зарезала другого военного во время конфликта.

Об этом пишет издание "Захид.Net".

Сообщается, что это случилось 9 февраля в палаточном городке одной из воинских частей. Уроженка Житомира, имеющая воинское звание солдат, во время внезапного конфликта ударила ножом в грудь другого военнослужащего, умершего на месте от колото-резаной раны груди. Пока неизвестно, что стало причиной конфликта.

О нападающей известно, что она ранее несудимая, холостячка и имеет на содержании троих детей. Военная - курсант учебного механизированного батальона одной из воинских частей.

Женщина была задержана и получила подозрение в совершении умышленного убийства.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе мобилизованный мужчина пытался убить капитана, которому нанес удар ножом в шею.

А недавно украинского баскетболиста в Германии зарезал 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения после конфликта в автобусе.

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