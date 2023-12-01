В Киеве жестоко убили служащего Вооружённых сил. Полиция Киева задержала подозреваемого.

Об этом говорится на странице ведомства в Фейсбуке.

Сообщение об исчезновении мужчины поступило в полицию Киева накануне происшествия - военнослужащий на своём автомобиле должен был ехать в госпиталь, по дороге с ним исчезла связь.

В ходе поисков правоохранители нашли тело пропавшего в одном из водоёмов на окраине города, а его автомобиль - в спальном районе Киева.

Правоохранители провели детальный осмотр места преступления, пошагово отработали действия потерпевшего и установили личность нападавшего. Им оказался 31-летний житель Винницкой области, который кроме этого обвиняется в совершении разбойного нападения на двух женщин в Винницкой области. Он был хорошо знаком с жертвой.

Как выяснилось, убийство произошло из-за ссоры.

По дороге в больницу военный заехал к своему товарищу за документами. Между мужчинами возникла ссора на почве долговых обязательств. В результате фигурант нанёс потерпевшему многочисленные ножевые удары в шею, грудь и голову - всего 15. Военный скончался, убийца положил тело погибшего в спальный мешок, обмотал полиэтиленовой пленкой и бросил в водоём.

Следующие 15 лет убийца может провести в тюрьме.

Ранее полиция начала розыски неизвестных, которые ударили ножом военного в Киеве.

Мы также сообщали, что в Киеве на Троещине мужчину ударили ножом на остановке. Нападавшего задержали прохожие.