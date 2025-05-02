В Украине суд приговорил к пожизненному заключению гражданина Узбекистана, который с 2018 по 2024 год совершил 11 жестоких убийств на территории Харьковской и Киевской областей.

Об этом сообщает Нацполиция и Киевская городская прокуратура.

Он убил 8 граждан Украины, одного узбека, литовца и гражданина Грузии.

Мужчина был задержан в начале прошлого года после резонансного убийства продавщицы цветочного магазина. Он зашел под видом покупателя в магазин цветов в Голосеевском районе Киева и нанес продавщице более тридцати смертельных ударов ножом.

По подозрению в совершении преступления мужчину задержали. В совершении этого убийства мужчина признался и принялся в деталях рассказывать об аналогичных преступлениях.

"Каждую жертву обвиняемый хорошо помнил и надеялся, что подробные рассказы смягчат приговор", - сообщает прокуратура.

Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

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