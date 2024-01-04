Полиция опубликовала комментарий маньяка, задержанного накануне в Киеве после убийства продавщицы цветов.

Мужчина признался в убийстве. Рассказал, что спрятал нож, а потом нанес женщине многочисленные удары.

Полиция сообщает, что около двенадцати часов ночи он зашел в магазин, начал беседу с продавщицей и через несколько минут ушел из павильона. Но затем вернулся, набросился на женщину и хаотично нанес ей многочисленные удары ножом по телу. После этого снял золотые украшения и скрылся.

Задержанным является 37-летний иностранец из Узбекистана.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным источников в правоохранительных органах мужчина является иностранным гражданином и пребывает на украинской территории незаконно. Сейчас устанавливается его причастность к другим правонарушениям. Паблики писали, что маньяка искали по всей стране еще с прошлого года по подозрению в более чем 10 убийствах по Украине.

В прошлом году под Киевом звезда ток-шоу расчленил тело своей подруги. В полиции сообщили, что задержанного зовут Пётр, по образованию он юрист, участвовал в шоу о свадьбе и проводил в соцсетях психологические тренинги по любви к ближнему. Знакомые видели у него признаки поведения маньяка.