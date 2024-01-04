Задержанный вчера в Киеве мужчина, которого подозревают в серийных убийствах, оказался гражданином Республики Узбекистан.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"Задержанному 37 лет. В Украине находится незаконно. На данный момент установлено, что 2 января он убил женщину в киоске по продаже цветов, после чего ограбил ее, украв ювелирные изделия, которые были обнаружены во время задержания. Сейчас с преступником проводятся следственные действия и устанавливается его причастность к другим правонарушениям",- говорит источник.

Фото после задержания из паблика "Киев оперативный"

Вчера мы писали, что в Киеве поймали серийного маньяка. Он совершил последнее убийство в киоске по продаже цветов. В телеграм-каналах писали, что он также может быть причастен к случаю убийства в Оболонском районе Киева. Эта информация пока официально не подтверждалась.

Также мы писали о том, что звезда ток-шоу под Киевом расчленил тело подруги и хранил его в холодильнике.

Ранее также мы сообщали о том, что стало известно о гибели под Луганском воевавшего в российской ЧВК тулунского маньяка.