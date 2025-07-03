Президент России Владимир Путин сегодня проведет телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Об этом сам Путин сообщил во время посещения выставки на форуме "Сильные идеи для нового времени".

"Сегодня буду разговаривать с президентом США и обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок", - сказал российский президент, комментируя один из проектов, представленных на выставке.

Трамп в своей соцсети подтвердил, что будет говорить сегодня с Путиным в 10:00 по Вашингтонскому времени (в 17:00 по Киеву).

Напомним, сегодня газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что завтра может состояться телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и Трампа. Он будет посвящен заморозке Вашингтоном поставок военной помощи Украине.

Как мы писали, вчера стало известно, что США приостановили поставки оружия Украине. Остановка поставок оружия Киеву была одним из условий согласия Путина на перемирие.

Что может означать заморозка поставок и к чему таким способом американцы принуждают (если принуждают) Владимира Зеленского, мы подробно разбирали в отдельном материале.