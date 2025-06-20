Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему Москва не согласилась на безоговорочное перемирие с Украиной.

Об этом он заявил в интервью Sky News.

По его словам, дело в продолжении поставок Киеву вооружений Западом.

"Перемирие есть перемирие, и вы прекращаете боевые действия. Но Америка не говорит, что мы прекратим любые поставки. Великобритания тоже этого не говорит. Франция тоже этого не говорит. В этом и заключается проблема", - сказал спикер Кремля.

Он также заявил, что у РФ сейчас "есть стратегическое преимущество".

"Почему мы должны его терять? Мы не собираемся его терять. Мы идем дальше. Мы продвигаемся и будем продолжать продвигаться", - сказал Песков.

Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что Соединенные Штаты намерены сократить средства в бюджете на 2026 финансовый год на закупку нового вооружения для поставок Украине.

При этом 13 июня Палата представителей США отклонила поправку к проекту оборонного бюджета, в соответствии с которой Украине выделялось дополнительно 300 миллионов долларов.