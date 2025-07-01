Кремль опубликовал подробности телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который был первым за три года.

В Москве отметили "содержательный характер" разговора, в котором обсуждались война в Украине и конфликт Израиля с Ираном.

"Путин напомнил, что украинский конфликт – это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали в Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями. Говоря о перспективах мирного урегулирования, президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договорённостям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии", - заявили в Кремле.

Говоря о Ближнем Востоке, "Владимир Путин и Эмманюэль Макрон отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения. В этой связи подчеркнута важность уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома и продолжения выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ. Лидеры высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы, как и разрешение других противоречий на пространстве Ближнего Востока, было достигнуто исключительно политико-дипломатическими средствами. Условлено продолжить контакты в целях возможной координации позиций", добавили в Кремле.

"Примечательно, что первый за три года и достаточно неожиданный для наблюдателей разговор Макрона с Путиным состоялся на фоне резкого обострения отношений России и Азербайджана.

Как известно, у Макрона крайне напряженные отношения с азербайджанским президентом Алиевым. Париж даже обвинял Баку в организации беспорядков во французских колониях. А Алиев обвинил французскую армию в массовых убийствах", - комментирует разговор телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, Зеленский поддержал Азербайджан в конфликте с Россией.

О том, что известно о скандале между Баку и Москвой, мы рассказывали в отдельном материале.