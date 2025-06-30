В Кремле снова дают понять, что готовы останавливать боевые действия после вывода украинских войск из четырех областей Украины, которые Москва вписала в свою конституцию как российские.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, динамика переговорного процесса по Украине "во многом зависит от позиции Киева и эффективности посредничества Вашингтона".

Позже спикер Кремля сказал, что "в Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для прекращения боевых действий, эти условия Путин озвучил год назад".

Напомним, Путин прошлым летом озвучил требования вывода ВСУ из четырех областей Украины для прекращения военных действий.

В Украине такой подход раскритиковали и призвали к "справедливому миру".

Глава Офиса Президента Андрей Ермак на это заявил, что Кремль "снова имитирует открытость к диалогу, пытаясь переложить ответственность за затягивание войны", а заявления Пескова - это "очередная манипуляция".

Он отметил, что Украина "последовательно выступает за завершение огня, за мир на справедливых условиях".

Напомним, министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина после завершения обменов пленными и обсуждения других гуманитарных вопросов снова будет призывать РФ организовать встречу президента Владимира Зеленского и Путина.

Война в Украине идет 1223-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 июня 2025 года в обновляемом онлайне.