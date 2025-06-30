Министерство иностранных дел Ирана вручило ноту протеста временному поверенному в делах Украины после заявлений украинских властей в поддержку ударов по территории исламской республики.

Об этом сообщило агентство ISNA.

Глава первого департамента стран Евразии МИД Ирана Шахрам Фарсаи предупредил о возможных последствиях для Киева, если поддержка "враждебной и провокационной" риторики в отношении Тегерана продолжится.

Напомним, 22 июня Зеленский фактически поддержал удары США по Ирану, назвав их ударами по объектам ядерной программы "режима, который так много помог главе РФ Владимиру Путину". Кроме того, Зеленский напомнил, что Иран поставил России "Шахеды". Также Зеленский выступил против распространения ядерного оружия, которого "в современном мире быть не должно", и похвалил "решимость президента США Дональда Трампа".

Ранее представители Демократической партии США осудили удары Трампа по Ирану без одобрения конгресса.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play