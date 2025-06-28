Сегодня, 28 июня, в Иране проходят похороны жертв войны с Израилем. В церемонии приняли участие военные и гражданские руководители, а также представители разных слоёв населения.

Кадры с похорон публикует агентство ИРНА.

Сегодня запланировано похоронить более 60 человек, среди которых — женщины, дети, офицеры и ученые.

Гробы с телом верховного главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейна Салами, а также командующего ВВС КСИР генерала Амира Али Хаджизаде везли в центре Тегерана.

На опубликованных кадрах можно заметить людей, отправляющимися на похороны в метро и скандирующими "Смерть Израилю" и "Смерть Америке".

Также на похоронах были замечены два высокопоставленных иранских чиновника, об убийстве которых ранее заявлял Израиль. Однако в результате они остались живы.

Один из них - Али Шамхани, старший советник верховного лидера аятоллы Хаменеи, а также командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Эсмаил Каани.

Напомним, верховный лидер Ирана Али Хаменеи сделал первое заявление после завершения войны с Израилем.

При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран не откажется от ядерной программы после войны с Израилем.