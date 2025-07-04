Президент США Дональд Трамп прокомментировал вчерашний разговор с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом он заявил во время интервью с журналистами.

По словам американского главы, по Украине "прогресса нет".

"Это был довольно долгий разговор, мы говорили о многих вещах, включая Иран, а также, как вы знаете, о войне с Украиной. И я не в восторге. Я не достиг с ним никакого прогресса", - добавил Трамп.

При этом он опроверг полную остановку поставок оружия Украине.

"Мы даем оружие, мы работаем с ними (украинцами. - Ред.) и пытаемся им помочь", - заявил политик.

Президент США дал понять, что некие задержки есть.

"Знаете, экс-президент США Джо Байден опустошил всю нашу страну, давая им оружие, а мы должны быть уверены, что у нас самих его достаточно", - сказал Трамп.

Среди прочего, он обрушился на Байдена и заявил, что "это его война".

"Я завтра утром буду говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я очень разочарован разговором, который у меня сегодня был с президентом Путиным, потому что, по-моему, он не готов. Я не думаю, что он готов. И это очень разочаровывает. Я просто говорю, что не думаю, что он собирается останавливаться, и это печально.

Это всё Байден. Это не я. Это война Байдена. Этого бы не случилось, если бы я был президентом. Так что, знаете, с одной стороны, мне пришлось слишком глубоко в это влезть, потому что это война Байдена. И я оказался посередине, как это уже было с миграцией и многими другими вещами, которые они испортили. Но разговором я остался недоволен", – заявил Трамп.

Напомним, ранее американские чиновники таке говорили, что у Соединенных Штатов проблемы с запасами, чем объясняли паузу в поставках Украине.

В то же время в Кремле сообщили, что американский президент в телефонном разговоре призвал к остановке огня. Однако Москва в этом фактически отказала.