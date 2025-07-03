Украина рассчитывает на продолжение поставок американского оружия, потому что некоторые позиции Европа не может заместить. В частности, европейские партнеры не могут поставлять ракеты к ЗРК Patriot.

Об этом заявил Владимир Зеленский на совместном брифинге в Дании сдатским премьер-министром Метте Фредериксен.

Зеленский Также подтвердил, что завтра может созвониться с президентом США Дональдом Трампом.

На тему поддержки Вашингтона высказалась и Фредериксен.

"Если США решат не предоставлять Украине то, что нужно, это будет серьезным шагом назад и для Украины, и для Европы, и для НАТО", — заявила премьер-министр Дании.

Напомним, сегодня газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что завтра может состояться телефонный разговор Зеленского и Дональда Трампа. Его темой станет заморозка поставок Украине военной помощи.

Между тем в момент выхода этого материала с Трампом общался президент России Владимир Путин.

Что может означать заморозка поставок и к чему таким способом американцы принуждают (если принуждают) Владимира Зеленского, мы подробно разбирали в отдельном материале.