Чемоданы с 38 миллионами евро для Петра Порошенко в бытность его президентом доставил из Москвы Александр Баримов, бизнес-партнёр супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Об этом сообщает издание "Главком" со ссылкой на материалы дела.

По версии следствия, 28 марта 2019 года трое ныне арестованных сотрудников Управления государственной охраны (УГО) встретили в аэропорту Жуляны самолёт с чемоданами, а затем без прохождения необходимых таможенных процедур вывезли их в неизвестном направлении.

Об этом стало известно в 2025 году, когда к сотрудникам ГБР попала флешка с видеозаписью этой поездки Баримова. Кто передал флешку, не уточняется.

Сообщается, что чемоданы на тот момент заместителю главы Службы безопасности президента УГО Вадиму Чучковскому передали со словами: "Хороших вам выборов. Спасибо". Через три дня в Украине состоялся первый тур президентских выборов, по итогам которого во второй тур вышли Порошенко и Владимир Зеленский.

Также сообщаются имена двух других арестованных в марте охранников Порошенко: Сергей Волевач и Руслан Крамаренко.

Суд постановил продлить сроки расследования дела до 12 сентября 2025 года.

"Смертельные риски"

Дело о 10 чемоданах из Москвы для Порошенко может иметь куда большие последствия, чем все прочие многочисленные уголовные дела против экс-президента.

По версии следствия, эти деньги были регулярной взяткой для Порошенко от структур Медведчука за то, что экс-президент помог ему вывести из госсобственности нефтепродуктопровод "Самара - Западное направление".

Порошенко это отрицает, как и получение чемоданов с деньгами из Москвы.

Однако, по словам его соратников, он сильно по этому поводу нервничает.

"Ещё в марте, когда эта история с видео начала раскручиваться, Порошенко собрал узкий круг приближенных и сказал им, что это видео сгенерировано искусственным интеллектом. Но далеко не все ему поверили", - сказал "Стране" источник в партии "Европейская солидарность".

По его словам, раскрутка этого дела несёт для Порошенко "смертельные риски".

"Одно дело, когда идет речь о каких-то мутных угольных схемах, в которых народ ничего не понимает. Другое дело - видео с чемоданами кэша из Москвы накануне выборов, на которые Порошенко шел под лозунгом "Армия, мова, вера". Понятно, что он все отрицает, но такой удар он может и не вытянуть. И это станет для него политической смертью. Кроме того, велика вероятность, что его по этому делу отправят в тюрьму", - говорит источник.

К слову, в СМИ на днях публиковали информацию, что Порошенко якобы заключил сделку с Зеленским: пообещал голоса своей фракции в Киевсовете, чтобы помочь Банковой осуществить схему отставки Кличко через назначение нового секретаря горсовета.

Но источник в "Европейской солидарности" это отрицает: "Киевская "Евросолидарность" ведет определенный диалог с властями. Но касательно уголовных дел против своих членов, а не против Порошенко. Петр Алексеевич отношения к этому процессу не имеет".

Источники "Страны" в правоохранительных органах подтверждают, что "чемоданное" дело продолжают расследовать. При этом, по их словам, подозрение по нему Порошенко может вручить не ГБР, а НАБУ.

"Это делается с целью в том числе отбить обвинения в политическом заказе дела. Основным тезисом будет следующий: тут нет никакой политики, только коррупция и сотрудничество с Медведчуком", - говорит источник.

Еще в марте мы приводили первые эксклюзивные подробности этого дела.

Напомним, с февраля Порошенко находится под санкциями СНБО.