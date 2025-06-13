Сегодня утром Государственное бюро расследований провело обыски в квартире, принадлежащей женщине по имени Гульназ - невестке народного депутата из партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Об этом сообщает телеканал "Прямой".

По данным украинских СМИ, обыски связаны с делом, которое касается подозрения в легализации средств, полученных преступных путем. Как полагает следствие, Гульназ Южанина заключила фиктивный предварительный договор купли-продажи квартиры за 8 миллионов гривен.

Следственные действия проводились в присутствии детей сына и невестки нардепа. В связи с чем "Европейская солидарность" назвала их "продолжением кампании запугивания нашей команды".

Сама Южанина прокомментировала случившееся в Фейсбуке.

"Не буду многое объяснять, потому что нечего. Событие неординарное, я к политическим провокациям/разборкам не привыкну никогда. Жаль только детей. Жаль маленьких трех внуков, моих самых родных мальчиков. Ну что ж, придется пройти и эти испытания", - сказано в ее публикации.

Напомним, в середине февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Порошенко.

Вскоре его адвокат заявил, что против бывшего президента готовят новое уголовное дело за получение чемоданов с деньгами из Москвы накануне выборов 2019 года.