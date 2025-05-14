В Испании задержан бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), сообщает НАБУ.

Фамилия задержанного не называется, но по фабуле дела понятно, что это Олег Гладковский (Свинарчук) - один из ближайших соратников экс-президента Петра Порошенко.

"14 мая на территории Королевства Испания местными правоохранительными органами задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО, обвиняемый по делу САП и НАБУ о нанесении государству ущерба на общую сумму 17,44 млн гривен", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.

Отметим, что скандал с Олегом Гладковским (Свинарчуком) возник ещё в ходе каденции Порошенко накануне выборов 2019 года и сильно ударил по позициям тогдашнего президента.

СМИ тогда опубликовали аудиозаписи, на которых сын Гладковского Игорь и близкие к нему предприниматели обсуждали поставки товаров оборонного значения по завышенным ценам.

После того как на выборах победил Зеленский, обещавший "посадки", расследование дела Гладковского-старшего активизировалось. Он был взят под стражу по этому делу в октябре 2019 года, но сразу же вышел под залог. В 2021 году дело было передано в суд, а в ноябре 2023 года Гладковский выехал из Украины, после чего был объявлен в розыск.

​НАБУ подозревает Гладковского в организации закупки грузовиков "Богдан" для ВСУ по завышенным ценам у предприятия, которым он же и владел, что нанесло бюджету 17 млн ​​грн убытков (напомним, что ещё одним совладельцем "Богдана" был Порошенко).

Гладковский в СНБО тогда отвечал за оборонно-промышленный комплекс и непосредственно влиял на гособоронзаказ.

По его делу также проходят экс-замминистра обороны, и.о. директора департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны.

Как мы писали, недавно Зеленский ввёл санкции против Порошенко, который являлся бизнес-партнёром Гладковского и способствовал его назначению на должность в СНБО.

Также осенью 2023 года ВАКС заочно арестовал сына Гладковского по делу о закупке высотомеров по завышенным ценам.