ВАКС заочно арестовал бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) заочно арестовал бывшего первого зампреда СНБО Олега Гладковского.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура на своей странице в Фейсбуке.
Чиновника подозревают в нанесении ущерба государству на 17,44 млн гривен – вместе экс-замминистра обороны и директором департамента министерства.
Дело расследуется с 2019 года, сам Гладковский, по данным следствия, уехал за границу.
Ранее НАБУ объявило в розыск бывшего заместителя Олега Гладковского.
В частности, его обвиняют в махинациях с закупками автомобилей для Вооруженных сил Украины.
Напомним, в октябре 2019 года ВАКС арестовал Гладковского. Через несколько дней за него внесли залог в 10,6 млн грн. В марте 2022 года суд обратил залог в пользу ВСУ и изменил меру пресечения на личное обязательство.
Также мы сообщали, что ВАКС заочно арестовал Игоря Гладковского по делу о закупке высотомеров по завышенным ценам.
Ему инкриминируют злоупотребления на 13 миллионов гривен при закупке высотомеров по завышенным в почти семь раз ценам и организацию легализации незаконно полученных средств.