Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) заочно арестовал бывшего первого зампреда СНБО Олега Гладковского.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура на своей странице в Фейсбуке.

Чиновника подозревают в нанесении ущерба государству на 17,44 млн гривен – вместе экс-замминистра обороны и директором департамента министерства.

Дело расследуется с 2019 года, сам Гладковский, по данным следствия, уехал за границу.

Ранее НАБУ объявило в розыск бывшего заместителя Олега Гладковского.

В частности, его обвиняют в махинациях с закупками автомобилей для Вооруженных сил Украины.

Напомним, в октябре 2019 года ВАКС арестовал Гладковского. Через несколько дней за него внесли залог в 10,6 млн грн. В марте 2022 года суд обратил залог в пользу ВСУ и изменил меру пресечения на личное обязательство.

Также мы сообщали, что ВАКС заочно арестовал Игоря Гладковского по делу о закупке высотомеров по завышенным ценам.

Ему инкриминируют злоупотребления на 13 миллионов гривен при закупке высотомеров по завышенным в почти семь раз ценам и организацию легализации незаконно полученных средств.