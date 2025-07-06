Среди видных западных СМИ вышла очередная публикация, где критикуется глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Так, британский новостной журнал The Economist пишет, что из-за действий Ермака в стране "ожесточается политическая междоусобица", "в правительстве растёт смута", и Украина "движется к авторитаризму".

В статье говорится, что на фоне накопления военных проблем, в Украине назревает "раскол, чистки и междоусобицы, что могут изнутри ударить по стране сильнее, чем любые атаки со стороны России".

Признаками этих междоусобиц издание видит три события: коррупционный скандал вокруг вице-премьера Алексея Чернышова, вероятную замену премьера Дениса Шмыгаля на вице-премьера Юлию Свириденко и попытку отстранить от должности главу ГУР Кирилла Буданова.

"Многие источники считают, что за всеми этими событиями стоит теневая фигура - Андрей Ермак, глава Офиса президента, фактически исполняющий функции премьер-министра, хотя формально на этот пост не избран", - пишет Economist.

Вслед за американским изданием Politico британский журнал также пишет, что для Ермака "закрываются двери в американской столице", но "внутри Украины он только укрепил свои позиции".

Отставки Шмыгаля Ермак хотел ещё год назад, но президент Владимир Зеленский выступил против. Теперь же "подавляющее большинство людей" в правительстве могут стать подконтрольны Ермаку.

"За это время Ермак усилился, а его конкуренты ослабли", - отмечает издание.

Что касается Буданова, то, по информации журнала, Ермак предпринял очередную попытку его смещения с поста в середине июня. Но "Буданов в очередной раз смог сохранить пост благодаря своей привычной смеси давления и хитрости". Как стало известно журналистам из Economist, "в этом могли сыграть роль неоднократные предупреждения Белого дома не увольнять генерала - по крайней мере пока".

"Источники, близкие к Ермаку, называют главу ГУР неуравновешенным революционером, строящим собственную политическую машину. 90% сотрудников офиса президента считают его сумасшедшим, а 10% - гением", - говорится в статье.

История с Будановым показывает, что в тандеме Зеленского и Ермака последнее слово за президентом. Но, по данным чиновников, "влияние Ермака на поток информации к Зеленскому вполне реально - по одной оценке, до 85% - и это создаёт опасную атмосферу намёков и подозрений в самом центре государственной машины".

"Андрей монополизировал ухо президента. Шесть лет в одной комнате, подавая ему заранее сформулированные мнения. По сути, это уже один человек", - заявил собеседник издания.

The Economist считает сложившеюся ситуацию опасной для Украины, которая "движется к авторитаризму".

"Учитывая масштаб кризиса и ухудшающееся стратегическое положение, сосредоточенная и неэффективная система управления становится опасной. Одним из решений могло бы стать открытость, но этого не ожидается. Опасность для Украины в том, что в нынешней ситуации страна рискует погрузиться в глубокий политический кризис и стратегическое дрейфование. Всё больше опасений вызывает то, что Киев движется к авторитаризму - один из примеров тому: использование исполнительной власти для устранения противников и соперников из общественной жизни.

"Россияне медленно жарят нас на малом огне, - с отчаянием говорит один высокопоставленный чиновник, - а мы здесь играем в идиотизм с очень серьёзными последствиями", - резюмирует Economist.

Ранее "Страна" писала, как хотели усилить Ермака, поменяв Кабмин, и заменят ли Умерова на Малюка.

Также мы писали, что Ермак хочет убрать Шмыгаля, однако Арахамия и Ахметов выступают против.