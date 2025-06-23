В мае ВСУ впервые применили собственную баллистическую ракету малой дальности "Сапсан", в настоящее время уже начато её массовое производство.

Об этлом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью британская газета The Times.

По словам чиновника, ракета поразила российскую военную цель на расстоянии около 300 км. Какую именно и где, Ермак не уточнил.

На вопрос о возможности ударить этой ракетой по Москве, Ермак ответил:

"Дела идут очень хорошо. Я думаю, что мы сможем удивить наших врагов во многих случаях".

В статье говорится, что "Сапсан" имеет боевую часть в 480 кг взрывчатки, что более чем в два раза больше чем у ATACMS, и может лететь со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука. Дальность поражения этого оружия заявляется в 500 километров.

Ранее Ермак объявил, что Владимир Зеленский - лучший президент в истории Украины и должен идти на второй срок.

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Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State сообщал, что ВСУ смогли вернуть контроль над селом Андреевка в Сумской области. По предоставленным данным, это стало возможным благодаря 225-му отдельному штурмовому полку, который считается одним из лучших подразделений украинской армии. Также вчера президент Владимир Зеленский после встречи с главой ГУР Кириллом Будановым анонсировал новые удары по РФ.

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