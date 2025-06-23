Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что Россия готовила несколько преступлений на территории Украины, направленных против высших лиц, их родственников и самой СБУ.

Об этом он рассказал на встрече с журналистами.

По его словам, россияне намеревались убить брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса, который в настоящее время служит снайпером в Иностранном легионе ГУР, а также работает с дронами.

По версии следствия, РФ завербовала харьковского инженера, чтобы тот взорвал Ермака, когда он вернется с фронта.

"Они хотели совершить теракт до 15:00 15 мая. В этот день была встреча в Стамбуле, поэтому враг хотел реализовать свой замысел до ее начала. Понятно, что это могло повлиять на переговорный процесс, поскольку Андрей Ермак входил в состав этой группы", - рассказал Малюк.

Также он сообщил, что в аэропорту польского Жешува хотели убить президента Украины Владимира Зеленского. Покушение планировалось осуществить с помощью FPV-дрона или снайпера.

Как он рассказал, по этому делу был задержан польский пенсионер, который, по версии следствия, был завербован Россией. Вероятно, речь идет о прошлогодней истории, когда СБУ сообщала о разоблачении поляка, предлагавшего спецслужбам РФ покушение на Зеленского.

Также Малюк утверждает, что в 2023 году Россия хотела взорвать здание СБУ в Киеве.

"Была одна ситуация, когда мы вели одну из групп. Мы узнали, что готова взрывчатка, значительное количество. Смотрим: забирает молодая девушка эту сумку, садится в такси, которое делает большой круг и приезжает сюда к Владимирской (главное здание Службы безопасности Украины располагается на Владимирской улице - Ред.). Девушка выходит и несет чемодан со взрывчаткой нам почти под дверь. Семь килограммов взрывчатки. С учетом поражающих элементов горя враг мог сделать много", - рассказал Малюк.

Он также сообщил, что сейчас личный состав СБУ не работает в здании на Владимирской в Киеве.

"У нас много запасных командных пунктов", - заявил Малюк.

Сегодня сообщалось, что Контрразведка СБУ предотвратила повторное покушение на журналиста Дмитрия Гордона. Первое она предупредила осенью 2024 года.

Напомним, Денис Ермак в 2020 году попал в коррупционный скандал из-за публикации пленок, на которых он обсуждает взятки назначение на разные должности. Подробнее о том скандале мы писали в отдельном материале.