Контрразведка Службы безопасности предотвратила повторное покушение на журналиста Дмитрия Гордона. Его пытался убить живший в Украине политический эмигрант из России.

Об этом заявляет пресс-служба СБУ.

"В результате многоэтапной спецоперации в Киеве одновременно задержаны 4 агентурно-боевые группы ФСБ и их координатор (резидент), которые готовили заказное убийство. По материалам дела, за исполнение преступления российская спецслужба назначила вознаграждение в размере 400 тыс. долларов США. Как установило расследование, подготовку к покушению на известного журналиста была поручена глубоко законспирированному агенту в Киеве. Им оказался 36-летний гражданин России с Северного Кавказа, которого ФСБ "маршрутизировала" в Украину еще до полномасштабного вторжения под видом политического изгнанника из России. Для большей конспирации российская спецслужба сфабриковала против него уголовные дела и объявила в розыск", - сказано в публикации.

После начала полномасштабной войны мужчина получил задание от куратора создать в Киеве агентурно-боевые группы выходцев из Северного Кавказа. Найдя единомышленников, он за средства ФСБ купил несколько автомобилей, замаскировал их под сервис такси и оборудовал скрытыми видеорегистраторами. За рулем этих машин агенты шпионили за Гордоном, чтобы выяснить его распорядок дня, места частого пребывания и наличие охраны.

По замыслу ФСБ, после нападения на журналиста киллер должен был быстро скрыться с места происшествия, избавиться от орудия преступления и залечь на дно. Для этой цели заговорщики подыскивали мотоцикл.

Однако контрразведка СБУ задержала организатора и всех участников агентурных групп на этапе подготовки к покушению.

По данным спецслужбы, фигуранты также получили задания по корректировке обстрелов и подготовке покушений на иностранных бойцов ВСУ, в том числе россиянина из "Русского добровольческого корпуса".

Задержанные получили подозрение по ч. 1. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Они находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в сентябре 2024 года СБУ уже сообщала о подготовке покушения на Гордона по заказу РФ.

В мае сам журналист утверждал, что на него охотятся "элитные эфэсбэшные киллеры по заданию Путина", из-за чего он не может ходить по магазинам и ездить за рулем.