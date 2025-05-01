Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что на него охотятся "элитные фсбшные киллеры по заданию президента РФ Владимира Путина".

Об этом он сообщил во время интервью.

По его словам, он получил информацию об охоте на себя от Службы безопасности Украины и поэтому не может ходить по магазинам и ездить за рулем.

"Я не хожу по магазинам. Мне не разрешает СБУ ходить по магазинам. И вообще ходить где-то не разрешает. Из-за опасности со стороны путинской России. Уже несколько групп задержали. Элитных эфэсбэшных киллеров, приехавших в Украину с заданием от Путина меня убить. Поэтому я не живу дома. Я постоянно езжу по Украине. Я не хожу по магазинам, рынкам. Вообще нигде не хожу. Не езжу за рулем, у меня нет машины. Меня возят. Я под государственной охраной. У меня нет карточки. Где я буду ей расплачиваться?" - рассказал Гордон.

Напомним, полгода назад СБУ официально заявила о подготовке покушения на Гордона по заказу РФ. По данным следствия, информацию о нем для дальнейшего убийства собирала в Киеве сеть агентов ФСБ.

При этом в июле прошлого года в России Гордона заочно приговорили к 14 годам тюрьмы за призывы к терроризму и распространение недостоверной информации о российской армии.