Конкурсная комиссия рекомендовала Кабинету министров назначить директором Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цывинского, который возглавляет подразделение детективов во втором главном управлении Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат из партии "Голос" Ярослав Железняк.

При этом Цывинский победил исключительно благодаря голосам международных членов конкурсной комиссии. Все три иностранца проголосовали за него, а по три голоса украинских членов получили остальные кандидаты: Олег Борисенко и Михаил Буртовой. Однако поскольку это был повторный тур, то, согласно закону о БЭБ, голоса иностранцев оказались в приоритете.

За Цывинского активно агитировали грантовые активисты и связанные с западными структурами СМИ и политики. Они же обвиняли Офис президента в попытке сорвать конкурс, чтобы не допустить победы детектива НАБУ, продвигая других кандидатов. В частности, СБУ прислала в конкурсную комиссию письмо о том, что отец Цывинского проживает в России. Цывинский заверяет, что не общался с ним несколько лет.

Но это все равно не смогло остановить конкурс, и Цывинского объявили победителем.

Теперь его кандидатуру в течение 10 дней должен утвердить Кабмин.

Ранее мы уже писали, что влияние ориентировавшихся на Демократическую партию США грантовых активистов и связанных с западными посольствами медиа и политиков хотя и ослабло после прихода к власти Дональда Трампа, все равно сохраняется. Благодаря ранее принятым законам и запущенным процессам они имеют влияние на часть детективов НАБУ, а также на принятие кадровых решений в силовых структурах и судах через международных экспертов. Причем влияние это в целом негативное в отношении Владимира Зеленского и Банковой.

Это, в частности, проявилось в уголовном деле, которое НАБУ ведет против близкого к президенту вице-премьера Алексея Чернышова.

Победа на конкурсе Цывинского - ещё один тревожный звонок для Банковой. Хотя, конечно, ещё неизвестно, какую в реальности он будет вести политику в должности главы БЭБ. У Офиса президента есть немало возможностей либо "перевербовать" его, либо парализовать его активность.