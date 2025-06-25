На конкурсе благодаря голосам иностранцев определился директор БЭБ - детектив НАБУ Цывинский
Конкурсная комиссия рекомендовала Кабинету министров назначить директором Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цывинского, который возглавляет подразделение детективов во втором главном управлении Национального антикоррупционного бюро Украины.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат из партии "Голос" Ярослав Железняк.
При этом Цывинский победил исключительно благодаря голосам международных членов конкурсной комиссии. Все три иностранца проголосовали за него, а по три голоса украинских членов получили остальные кандидаты: Олег Борисенко и Михаил Буртовой. Однако поскольку это был повторный тур, то, согласно закону о БЭБ, голоса иностранцев оказались в приоритете.
За Цывинского активно агитировали грантовые активисты и связанные с западными структурами СМИ и политики. Они же обвиняли Офис президента в попытке сорвать конкурс, чтобы не допустить победы детектива НАБУ, продвигая других кандидатов. В частности, СБУ прислала в конкурсную комиссию письмо о том, что отец Цывинского проживает в России. Цывинский заверяет, что не общался с ним несколько лет.
Но это все равно не смогло остановить конкурс, и Цывинского объявили победителем.
Теперь его кандидатуру в течение 10 дней должен утвердить Кабмин.
Ранее мы уже писали, что влияние ориентировавшихся на Демократическую партию США грантовых активистов и связанных с западными посольствами медиа и политиков хотя и ослабло после прихода к власти Дональда Трампа, все равно сохраняется. Благодаря ранее принятым законам и запущенным процессам они имеют влияние на часть детективов НАБУ, а также на принятие кадровых решений в силовых структурах и судах через международных экспертов. Причем влияние это в целом негативное в отношении Владимира Зеленского и Банковой.
Это, в частности, проявилось в уголовном деле, которое НАБУ ведет против близкого к президенту вице-премьера Алексея Чернышова.
Победа на конкурсе Цывинского - ещё один тревожный звонок для Банковой. Хотя, конечно, ещё неизвестно, какую в реальности он будет вести политику в должности главы БЭБ. У Офиса президента есть немало возможностей либо "перевербовать" его, либо парализовать его активность.