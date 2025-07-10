После разговоров с президентом США Дональдом Трампом есть все сигналы о возобновлении поставок военной помощи Украине.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге после саммита в Риме.

"Теперь на уровне команд мы работаем над тем, чтобы в Украину всё поступало вовремя. Обо всём этом мы договорились", – добавил он.

Также Зеленский сказал, что Германия готова передать Украине две системы ПВО Patriot, идут переговоры.

Напомним, сегодня агентство Reuters сообщало, что Соединенные Штаты возобновили часть поставок оружия Украине. По словам американских чиновников, сейчас Киев получает 155-мм артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS. При этом остается неизвестным объем этих поставок.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны Евросоюза не хотят передавать Украине свои системы Patriot.

Подробно о возобновлении поставок оружия Украине мы писали в отдельном материале.

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