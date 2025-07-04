Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора сегодня заявил Владимиру Зеленскому, что хочет помочь Украине с ПВО и проверит, какие поставки вооружений были отложены.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

"Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной и что он проверит, что было приостановлено, если что-то было приостановлено", – сообщил американский источник.

Украинский чиновник расссказал изданию о договоренности Трампа и Зеленского, что вскоре команды США и Украины встретятся для обсуждения вопросов противовоздушной обороны и поставок других видов вооружений.

Ранее Зеленский написал, о чем был разговор с главой Белого дома. По его словам, говорили о российских воздушных ударах, ситуации на фронте, возможностях оборонной промышленности и ПВО.

Вчера Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Глава Белого дома призвал к скорейшему прекращению огня, но российский президента ему в этом фактически отказал, заявив, что и далее намерен добиваться "целей СВО" и от них не отступится.