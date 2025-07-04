Глава РФ Владимир Путин вчера заявил президенту США Дональду Трампу, что достичь российских целей войны в Украине на переговорах "пока не представляется возможным".

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"В ходе разговора Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе специальной военной операции (так в РФ называют вторжение - Ред.), и предпочтительнее сделать это политико-дипломатическими средствами. Но пока это не представляется возможным", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

При этом Путин также сказал, что Россия намерена провести третью встречу с украинской делегацией, а его встреча с Трампом "необходима, но должна быть хорошо подготовлена".

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, как прошел телефонный разговор главы Белого дома Дональда Трампа и Владимира Путина. По его словам, звонок длился больше часа.

Напомним, после телефонного разговора Трамп раскритиковал Путина перед журналистами.

Об итогах вчерашнего разговора Путина и Трампа мы писали в отдельном материале.