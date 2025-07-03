Владимир Зеленский назвал личную встречу на уровне лидеров стран главным условием мира в Украине, комментируя телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, президентом Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Я говорил не один раз, что мы готовы к любому формату встречи, и я думаю, что в России только Путин - тот, кто принимает реальные решения. Именно поэтому нам нужна встреча на уровне лидеров, если мы хотим мира", - сказал он.

"Относительно этого диалога, телефонного разговора между Трампом и Путиным - не уверен, что они имеют много общих идей, общих тем для обсуждения, потому что они очень разные люди", - также заявил Зеленский.

Он отметил, что украинская власть изначально поддерживала инициативу Трампа по безусловному прекращению огня.

Ранее Зеленский публично раскритиковал Трампа сразу после его неожиданного разговора с Путиным.

"Многие говорили с Россией и на разных уровнях. Никакие разговоры не привели не только к надежному миру, но даже к остановке войны. К сожалению, Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасающих российских ударов якобы готовит еще какие-то ответы", – написал Зеленский в своем Телеграм-канале.

Он дал понять, что Трамп, сообщивший о предстоящем ответе Москвы на удары по ее авиабазам и не отреагировавший на это заявление Путина, разделяет ответственность за эти удары.

"Если сильные не останавливают Путина, значит, они разделяют с ним ответственность. А если они хотят, но не могут его остановить, Путин больше не сочтет их сильными", – заявил Зеленский.

Мы сообщали, что Трамп ждёт прогресса в урегулировании ситуации в Украине после звонка Путина.