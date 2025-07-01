Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к прекращению огня в Украине "в максимально сжатые сроки" во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец.

Эмманюэль Макрон призвал к немедленному прекращению огня в Украине, говорится в заявлении Елисейского дворца. Заявляется, что президент Франции более двух часов беседовал по телефону с Путиным.

Елисейский дворец подтвердил, что в ходе разговора стороны обсудили ситуацию в Украине и ядерную программу Ирана.

Также AFP сообщает, что Макрон рассчитывает продолжать контакты с Путиным.

В свою очередь Reuters пишет, что Макрон и Путин договорились провести новый разговор в ближайшем будущем.

Между тем, как сообщают украинские издания со ссылкой на источник, после разговора с Путиным Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По словам источника, Макрон рассказал Зеленскому подробности разговора с президентом РФ.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, телефонный разговор Путина с Макроном стал первым за три года. В Кремле публиковали подробности общения президентов.

Ранее в Турции заявили, что европейские политики осознали невыносимые последствия продолжения войны в Украине.

Также газета Financial Times писала, что западные лидеры опасаются ухудшения ситуации для ВСУ.