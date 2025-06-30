Некоторые западные лидеры опасаются, что ситуация на фронте в Украине может "серьезно ухудшиться" для ВСУ к осени.

Об этом пишет главный международный обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

По его данным, военные оценки показывают, что "Украина может достичь предела уже в течение шести месяцев - если не получит существенную новую военную помощь", а Россия сможет поддерживать текущий уровень наступления еще год. Но помимо оружия проблемой может стать нехватка солдат и моральное состояние население из-за постоянных ударов по городам, если не будет "ясного видения победы - или, по крайней мере, окончания войны".

Украина все чаще призывает западных чиновников приложить усилия для прекращения огня, но среди европейских политиков мало кто верит, что Россия согласится. Один высокопоставленный чиновник считает, что главная цель России сейчас - захватить Одессу, чтобы отрезать Украину от моря.

Некоторые западные чиновники говорят о риске "катастрофического поражения", если украинская армия окажется на грани изнеможения и не получит существенного увеличения военной и финансовой помощи от западных союзников.

Напомним, Пентагон объявил о сокращении расходов США на Украину.

Война в Украине идет 1223-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 июня 2025 года в обновляемом онлайне.