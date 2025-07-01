Европейские политики осознали "невыносимые последствия" продолжения боевых действий в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала A-haber.

"Большинство европейских стран не хотели прекращения огня по ситуации в Газе, Украине, и теперь они видят, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий", – сказал Фидан.

Министр также подтвердил, что Турция готова принять третий раунд российско-украинских переговоров. По его словам, стороны смогут найти компромисс в условиях прекращения огня, но для этого потребуется несколько встреч.

Фидан также сообщил, что президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп поддерживают контакты по войне в Украине и обсуждали ее на саммите НАТО в Гааге.

Напомним, глава МИД Турции считает, что война в Украине может закончиться до конца года.

Ранее Эрдоган говорил, что Трамп готов приехать в Турцию для переговоров с Путиным о мире в Украине.

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