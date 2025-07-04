Состоялся телефонный разговор Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. По данным Андрея Ермака, он длился около 40 минут.

Подробности беседы сообщил в своем телеграм-канале президент Украины.

"Сегодня мы говорили о ситуации: о российских воздушных ударах и, в более широком смысле, о ситуации на фронте. Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности с ПВО и договорились, что будем работать над усилением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд.

Говорили также подробно о возможностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства. Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это чрезвычайно необходимо для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий.

Обсудили взаимные закупки и инвестиции. Обменялись мнениями о дипломатической ситуации и совместной работе с Америкой и другими партнерами", - написал президент.

Напомним, вчера в Дании в присутствии Зеленского министр обороны Украины Рустем Умеров и CEO американской компании Swift Beat, LLC Эрик Шмидт заключили меморандум о партнерстве. Документ предусматривает расширение производственных мощностей компании и приоритетную поставку Украине современных дронов.

Вчера Трамп разговаривал по телефону с Владимиром Путиным.