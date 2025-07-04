Днем в пятницу, 4 июля, российская армия нанесла удар по Кривому Рогу и Днепру. Прогремели взрывы, есть раненые.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.

По предварительной информации, из-за атаки БпЛА по Кривому Рогу возник пожар, ранены двое мужчин.

"Враг поразил БпЛА по Кривому Рогу. Возник пожар. Предварительно, ранены двое мужчин. Больше деталей выясняем", - говорится в сообщении.

Глава города Юрий Вилкул заявил, что в Кривом Роге трое раненых после прилетов.

По его словам, поражен объект инфраструктуры, где идет масштабный пожар. Также он добавил, что несколько часов не будет работать скоростной трамвай.

После комбинированной атаки над городом заметен дым от сильного пожара. В результата удара часть города осталась без света, а на дорогах перестали работать светофоры.

При этом в Кривом Роге повторно прогремели новые взрывы. Местные паблики пишут, что на этот раз был прилет авиационной бомбы КАБ.

Отмечается, что из-за дефицита ПВО в городе российский бомбардировщик подлетел достаточно близко, что позволило нанести такой удар. Паблики пишут, что наблюдается дефицит как самих установок, которые заняты отражением массированных атак на Киев, так и ракет к ним.

Как известно, от ближайшей точки фронта до Кривого Рога порядка 70 км. Также маловероятно, что российская авиация подлетела непосредственно к позициям ВСУ.

Напомним, сегодня ночью российские войска атаковали беспилотниками Киев. В результате атаки пострадали 23 человека.

В то же время после массированной ночной атаки РФ над Киевом образовалось густое облако едкого дыма, что ухудшило состояние воздуха в городе и окрестных районах.

Война в Украине идет 1227-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

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