После массированной ночной атаки РФ над Киевом образовалось густое облако едкого дыма, что ухудшило состояние воздуха в городе и окрестных районах. Сервисы мониторинга качества воздуха фиксируют резкое ухудшение уровня загрязнения.

На спутниковых снимках и фото с места событий виден плотный дымовой занавес, укрывший значительную часть Киева. Кроме того, сервис мониторинга качества воздуха SaveEcoBot фиксирует резкий рост загрязнения во многих районах Киева и Борисполя.

В некоторых местах индекс качества воздуха (AQI) превышает допустимые нормы в несколько раз. Согласно карте, самая плохая ситуация - в центре, на Левом берегу и вблизи аэропорта "Борисполь" - в некоторых местах индекс AQI показывает 306.

О загрязнении воздуха заявил и глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, в городе начались пожары и отметил, что в воздухе высокая концентрация продуктов горения, призвав закрыть окна.

Жители столицы жалуются на удушающий воздух, низкую видимость и характерный запах гари.

Гражданам, проживающим в Киеве также рекомендуется не открывать окна, ограничить пребывание на улице, использовать маски или респираторы, а также пить больше воды, чтобы уменьшить влияние токсичных веществ на организм.

На опубликованных в Сети кадрах можно заметить, как некоторые киевляне уже начали надевать маски.

Напомним, сегодня ночью российские войска атаковали беспилотниками Киев. В результате атаки пострадали 23 человека.

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