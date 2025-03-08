Закрыть окна и пить много воды. В Киеве наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха — КГГА
В Киеве наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской государственной городской администрации(КГГА).
По предположениям, возможной причиной ухудшения состояния воздуха является пожары в экологической системе Киевской области и метеорологические условия, в частности, низкая скорость ветра.
Для улучшения ситуации с состоянием воздуха киевлянам рекомендуют:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить достаточное количество жидкости;
- если есть воздухоочиститель, следует включить его на максимум.
Индекс качества атмосферного воздуха по состоянию на 8 марта 2025 года, рассчитанный по формуле NowCast (US EPA), достиг значения 125. То есть состояние воздуха вредно для чувствительных групп.
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