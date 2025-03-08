В Киеве наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской государственной городской администрации(КГГА).

По предположениям, возможной причиной ухудшения состояния воздуха является пожары в экологической системе Киевской области и метеорологические условия, в частности, низкая скорость ветра.

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха киевлянам рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить достаточное количество жидкости;

если есть воздухоочиститель, следует включить его на максимум.

Индекс качества атмосферного воздуха по состоянию на 8 марта 2025 года, рассчитанный по формуле NowCast (US EPA), достиг значения 125. То есть состояние воздуха вредно для чувствительных групп.

Война в Украине идет 1109-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 8 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: РФ отрезает Курский плацдарм, ракетная атака, Трамп грозит Москве санкциями, переговоры Украины и США.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.