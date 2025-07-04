Ночью российские войска атаковали беспилотниками Киев. В результате атаки пострадали 23 человека.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"По данным медиков, известно о 23 пострадавших от атаки врага на столицу.

14 из них были госпитализированы. Другим оказали помощь амбулаторно или на месте", - написал Кличко.

Мэр заявил, что в Голосеевском районе города повреждено медицинское учреждение, в Днепровском районе обломки дрона упали во двор жилых домов и на территорию учебного заведения.

В Соломенском районе частично разрушен пятиэтажный дом, загорелась крыша семиэтажки. Пожары также произошли на складе, на территории СТО и в гаражном кооперативе, повреждена гражданская инфраструктура.

В Святошинском районе из-за падения обломков беспилотников на склады начался пожар. Обломки дронов упали также во двор 16-ти этажного жилого дома, из-за чего загорелись автомобили, также возник пожар в частном секторе.

В Шевченковском районе обломки повредили незаселенный восьмиэтажный жилой дом, на первом этаже дома произошел пожар.

Руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал, что в Киеве есть возгорания на ряде локаций. Столичные власти после завершения тревоги просят закрывать дома окна из-за высокой концентрации продуктов горения.

При этом в настоящее время в результате атаки на Киев частично перекрыто движение транспорта, сообщает пресс-служба КГГА.

Также в "Укрзализныце" заявили, что из-за российской воздушной атаки повреждена железнодорожная инфраструктура в Киеве

Пассажирские поезда западного направления следуют по отклоненному маршруту через Вишневое и Дарницу, возможны задержки до 2 часов, а Kyiv City Express пока курсирует только по северному полукольцу Святошино — Почайна — Дарница (в обоих направлениях). Из-за совмещения с пассажирскими поездами возможны отклонения от графика.

Частично перекрыто движение транспорта на улице Жмеринской, улице Якуба Коласа и проспекта Отрадном. Движение троллейбусного маршрута № 41 - заблокировано, а троллейбусы № 27 курсируют до Индустриального моста.

"Киевпастранс" также просит пассажиров учитывать временные изменения при планировании своих маршрутов движения.

Напомним, вчера российские войска нанесли удар по припортовой инфраструктуре Одессы. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.

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