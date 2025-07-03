Этой ночью Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед".

Об этом сообщает мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

По его информации, в городе зафиксировано попадание в многоэтажку, из под завалов достали пятерых людей, которые были заблокированы на верхних этажах. Среди них – двое детей.

В больницу также госпитализированы три человека.

Глава Одессы подчеркнул, что в результате произведенной атаки повреждены жилые дома.

"Предварительный обзор показал, что одно из парадных получило значительные повреждения. Находиться в ней небезопасно. После снятия аварийных конструкций эксперты проведут детальную оценку состояния здания – это позволит определить дальнейшие действия", - написал Труханов.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за вражеской атаки по Одессе повреждена 9-этажка, возник пожар с 7 по 9 этажи.

Из нее эвакуировали 50 жителей. Из них 10 человек, в том числе 2 детей, спасли с помощью спецтехники.

Отмечается о четверых пострадавших.

Война в Украине идет 1226-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По информации украинского военного с позывным "Мучной", россияне захватили свое первое село в Днепропетровской области - Дачное. Deep State заявляет о фиксации ряда других продвижений у границ Днепропетровской области - в Новосергеевке и Богатыре. Кроме того, несколько западных СМИ сообщили, что США приостановили поставку ракет к ПВО и боеприпасов Украине.

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