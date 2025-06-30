Сегодня россияне нанесли удар БПЛА рядом со зданием одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Кривом Роге.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

"Военнослужащие и гражданские работники учреждения приема граждан не осуществляли и во время тревоги находились в укрытии. Однако, к сожалению, есть раненые среди гражданских, которые находились рядом с местом вражеской атаки", - говорится в сообщении.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ранены три человека. Мужчина 52 лет – "тяжелый". 44-летняя женщина и 54-летний мужчина получили помощь на месте. Их состояние удовлетворительное.

Война в Украине идет 1223-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинские СМИ писали, что российские войска начали доставать ствольной артиллерией до окраин города Сумы. В частности, россияне нанесли артиллерийский удар по селу Песчаное, которое находится менее чем в километре от границы Сум. В Силах обороны юга Украины сообщили, что армия РФ на Запорожском направлении пытается захватить плацдарм в районе Каменского.

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