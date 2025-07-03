Россия ударила по зданию Территориального центра комплектования в Полтаве.

Об этом сообщает пресс-центр Сухопутных войск.

По данным Полтавской ОВА, в результате попадания подтверждены 2 погибших и 11 раненых.

"Враг нанес удар по городу Полтава. В результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП", - говорится в сообщении.

При этом из-за другого попадания вблизи Полтавского областного ТЦК и СП возник пожар на территории частного жилого дома.

"К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, из числа гражданских. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется и будет поставлена ​​в известность дополнительно", - заявили в СВ.

Об ударах по городу сообщил и руководитель Полтавской ОВА Владимир Когут.

"В Полтавской общине были слышны звуки взрыва. Информацию уточняем. Не пренебрегайте безопасностью, до отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях", - отметил Когут.

Секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова заявила, что город находился под массированной атакой беспилотников.

Она отметила, что в связи с ликвидацией последствий вражеской атаки в городе временно будет затруднено движение автотранспорта и общественного транспорта.

В ГСЧС сообщают о спасении 10 человек и продолжении ликвидации пожаров.

ВСУ подтвердили, что среди раненых в результате удара дронов по ТЦК в Полтаве есть четверо военных - двое ТЦК и двое ВСУ.

Представитель командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев сообщил, что позже будет уточнено, есть ли военные среди погибших.

Напомним, этой ночью Россия также атаковала Одессу ударными БпЛА, в результате чего дрон попал в многоэтажку.

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