Российские войска нанесли удар по припортовой инфраструктуре Одессы. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.

Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер в эфире телемарафона.

По его словам, россияне ударили по городу баллистической ракетой "Искандер".

"По припортовой инфраструктуре был нанесен удар кассетной баллистической ракетой. К сожалению, два человека погибли, есть три человека, получившие ранения. Сейчас на месте им оказывается вся медицинская необходимая помощь", - сказал он.

Первым погибшим оказался водитель грузовика, а вторым - докер-механизатор.

Отметим, что это уже вторая российская атака на город. Этой ночью Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед".

В результате происшествия пострадали пятеро людей, которые были заблокированы на верхних этажах. Среди них – двое детей.

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