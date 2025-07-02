Взрывы в Житомире произошли на территории двух производственных объектов.

Об этом сообщил глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский в эфире телеканала "Киев 24".

По словам Сокальского, оба предприятия полностью уничтожены. На месте работает следственная группа, выясняя обстоятельства произошедшего.

Повреждено большое число жилых дома, есть погибшие и пострадавшие.

Возможные причины взрывов не называются.

Оба взрыва вблизи Житомира произошли на одном предприятии – оно полностью уничтожено, сообщила ОВА. Там подтвердилаи информацию о двух погибших и сообщили о 24 пострадавших.

Полностью уничтожены 25 домов, еще больше домов повреждено. Отключены 50 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались 735 жилищ. О причинах взрывов по-прежнему не сообщается.

Также Житомирский областной центр контроля и профилактики болезней из-за большого пожара после взрывов призывает местных жителей:

закрыть окна,

минимизировать пребывание на улице,

пить больше воды,

если в помещении имеется воздухоочиститель, включить его на максимум.

Напомним, после сильного взрыва в Житомире есть погибшие и раненые, сообщают власти после публикаций из местных телеграм-каналов.

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