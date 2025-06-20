В результате нескольких атак беспилотников одно из крупнейших оборонных предприятий России, разрабатывающее высокоточное оружие, АО "Конструкторское бюро приборостроения имени им. академика А. Г. Шипунова" (КБП) в Туле временно приостановило работу.

Об этом сообщают российский оппозиционный ресурс Astra.

По его информации, первый налет, в котором участвовали пять дронов, произошел в среду, 18 июня. Итогом ударов стало повреждение здания электроподстанции, трех складов с продукцией и административного строения. Комплекс охватил пожар, распространившийся на 400 квадратных метров.

Вторую атаку дроны осуществили в ночь на пятницу, 20 июня. Один из запущенных БПЛА попал в ангар для загрузки готовой продукции. Там, по данным источников СМИ, повредило крышу и стены. В результате работа предприятия была остановлена.

Официальной информации по этому поводу не было.

Сегодня ночью РФ ударила по Одессе и Харькову. Были повреждены предприятия.

Война в Украине идет 1213-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера состоялся новый обмен пленными, вернулись тяжелобольные и раненые бойцы. Армия РФ продвинулась в Юнаковке Сумской области, сообщает Deep State. Также у РФ продвижение около границы с Днепропетровской областью в районе Отрадного и к югу от Константиновки в сторону Александро-Калиново и Яблоневки.

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