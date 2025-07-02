В Житомире прогремел мощный взрыв. Есть погибшие и раненые. Видео и фото
Сегодня в Житомире произошел взрыв и начался пожар. Есть погибшие и раненые.
Сначала информация о взрыве и пожаре появилась в местных телеграм-каналах.
По данным пабликов, в городе взорвалась АЗС.
Также телеграм-каналы сообщили, что в Житомире горят дома рядом со взорвавшейся заправкой.
Кроме того, по данным пабликов, в Житомире загорелась не только АЗС, но и вспыхнул автобус.
В сети появился момент взрыва.
Также публикуется видео момента взрыва в Житомире, снятое вблизи.
От взрыва у авто треснуло стекло.
Тем временем взрыв на АЗС официально подтвердил Житомирский городской совет.
На видео видны горящие авто и дома.
Как уточнили в Нацполиции, точное место взрыва в Житомире еще устанавливают.
На видео можно заметить, что заправка повреждена незначительно, хотя Житомирский горсовет сообщал именно о взрыве на АЗС.
В то же время глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский в комментарии "Суспильному" сказал, что взрыв мог произойти на складе промышленного предприятия в селе Березина.
"Повреждены жилые частные дома. Вокруг много стекла, дыма, повреждены линии электросетей. Есть информация о травмированных. Я выезжал на место происшествия, но не доехал из-за больших пробок на Киевской трассе", - заявил Сокальский.
В свою очередь в Житомирской ОВА заявили, что на данный момент в Житомире после взрыва двое погибших и 15 пострадавших.
Ранее мы писали, что в Киевской области загорелась Белоцерковская ТЭЦ. Сообщалось о погибших.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play