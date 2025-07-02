Сегодня в Житомире произошел взрыв и начался пожар. Есть погибшие и раненые.

Сначала информация о взрыве и пожаре появилась в местных телеграм-каналах.

По данным пабликов, в городе взорвалась АЗС.

Также телеграм-каналы сообщили, что в Житомире горят дома рядом со взорвавшейся заправкой.

Кроме того, по данным пабликов, в Житомире загорелась не только АЗС, но и вспыхнул автобус.

В сети появился момент взрыва.

Также публикуется видео момента взрыва в Житомире, снятое вблизи.

От взрыва у авто треснуло стекло.

Тем временем взрыв на АЗС официально подтвердил Житомирский городской совет.

На видео видны горящие авто и дома.

Как уточнили в Нацполиции, точное место взрыва в Житомире еще устанавливают.

На видео можно заметить, что заправка повреждена незначительно, хотя Житомирский горсовет сообщал именно о взрыве на АЗС.

В то же время глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский в комментарии "Суспильному" сказал, что взрыв мог произойти на складе промышленного предприятия в селе Березина.

"Повреждены жилые частные дома. Вокруг много стекла, дыма, повреждены линии электросетей. Есть информация о травмированных. Я выезжал на место происшествия, но не доехал из-за больших пробок на Киевской трассе", - заявил Сокальский.

В свою очередь в Житомирской ОВА заявили, что на данный момент в Житомире после взрыва двое погибших и 15 пострадавших.

Ранее мы писали, что в Киевской области загорелась Белоцерковская ТЭЦ. Сообщалось о погибших.

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