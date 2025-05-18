"Васильков горел". Волонтеры заявили о "страшной ночи" в Киевской области во время атаки дронов
Город Васильков в Обуховском районе Киевской области минувшей ночью подвергся массированной атаке дронов-камикадзе.
Об этом пишут местные жители и мэр города Наталья Баласинович.
Татьяна Дубровская, волонтёр из столицы, заявила, что сегодня в Киевской области была "страшная ночь".
"В Киеве тоже были взрывы, но это даже не сравнить с этим ужасом", – заявила горожанка со ссылкой на своих знакомых из Василькова.
Волонтёр Елена Рябая из Василькова назвала эту воздушную атаку РФ "ночью страха и криков перепуганных детей".
Мэр Василькова Баласинович назвала ночь "тяжёлой для всех нас" и дала жителям города контакты, куда обращаться по поводу повреждённого жилья.
О взрывах и пожаре в этом городе во время налёта "Шахедов" сегодня сообщали украинские паблики.
Напомним, в результате массированной атаки дронов в Киевской области погибла женщина.
Война в Украине продолжается 1180-й день. Последние новости с главными событиями 18 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.