Город Васильков в Обуховском районе Киевской области минувшей ночью подвергся массированной атаке дронов-камикадзе.

Об этом пишут местные жители и мэр города Наталья Баласинович.

Татьяна Дубровская, волонтёр из столицы, заявила, что сегодня в Киевской области была "страшная ночь".

"В Киеве тоже были взрывы, но это даже не сравнить с этим ужасом", – заявила горожанка со ссылкой на своих знакомых из Василькова.

Волонтёр Елена Рябая из Василькова назвала эту воздушную атаку РФ "ночью страха и криков перепуганных детей".

Мэр Василькова Баласинович назвала ночь "тяжёлой для всех нас" и дала жителям города контакты, куда обращаться по поводу повреждённого жилья.

О взрывах и пожаре в этом городе во время налёта "Шахедов" сегодня сообщали украинские паблики.

Напомним, в результате массированной атаки дронов в Киевской области погибла женщина.

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