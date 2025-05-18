Сегодня ночью и утром россияне атаковали Киев и область ударными дронами. Погибла женщина, пострадали три человека, среди них ребенок.

Об этом сообщает ГСЧС.

В Обуховском районе разрушен жилой дом, погибла женщина 1997 г.р.. ранены три человека, средин них ребенок 4 лет.

Повреждена многоэтажка, горели гаражи.

В Фастовском районе разрушены склад (500 кв.м) и хозяйственное здание. Возник пожар в медцентре (5000 кв.м).

В Киеве в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков сбитого вражеского БПЛА, сообщает КГВА. Повреждена крыша нежилого здания.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что сегодня ночью россияне запустили 273 беспилотника по Украине. 88 дронов сбили, еще 128 БПЛА-имитаторов локационно потеряны.

Кроме Киевской области, пострадали Днепропетровская и Донецкая.

Это рекордное количество дронов, в ночь на 23 февраля было запущено 267 дронов, тогда бывший спикер Воздушных сил Юрий Игнат назвал это рекордом. Сейчас их прилетело на шесть больше.

Война в Украине идет 1180-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 18 мая 2025 года в обновляемом онлайне.