Министерство обороны РФ сообщило свою версию, какие объекты были поражены в Украине в ходе массированных обстрелов минувших дней.

20 мая были поражены:

объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области;

склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ в Днепропетровской области.

21 мая:

пункт временной дислокации и склад ракетно-артиллерийского вооружения механизированной бригады ВСУ в Сумской области;

пункт временной дислокации "иностранных наемников" в районе Святогорска и склад боеприпасов в Харьковской области.

22 мая:

Павлоградский химический завод;

цех ремонта самолетов, объекты инфраструктуры военного аэродрома и радиолокационные станции ПВО в Криворожской и Николаевской областях;

пункт временной дислокации "иностранных наемников" в Харьковской области;

две пусковых установки Patriot в Покрове Днепропетровской области.

23 мая:

100 контейнеров с комплектующими для морских и воздушных дронов, боеприпасы в порту Одессы;

объекты инфраструктуры и места подготовки ударных БПЛА на аэродромах Кисличеватая в Запорожской области и Канатово в Кировоградской области;

склады боеприпасов в Харьковской области.

24 мая:

предприятие военно-промышленного комплекса, выпускающее ракетное оружие и ударные БПЛА, центр радиотехнической разведки и центр авиации СБУ в Киевской области;

пункт временной дислокации украинских военных в Черноморске Одесской области и 3-й штурмовой бригады в Изюме Харьковской области;

позиция Patriot в Киевской области.

25 мая:

предприятия военно-промышленного комплекса - Житомирский ремонтный завод радиотехнического оборудования "Луч", "Спецоборонмаш" в Житомирской области;

завод "Рапид", Черниговский завод радиоприборов, научно-производственная компания "Техавиаком" в Черниговской области;

Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон";

Красиловский агрегатный завод в Хмельницкой области; Павлоградский химический завод;

завод "Луч" в Тернопольской области;

НПП "Аэротехника-МТЛ", КБ "Луч" в Киевской области;

Одесский авиационный завод;

"Девиро" в Днепропетровской области;

авиаремонтный завод "Чугуев";

центры радиотехнической разведки в Киевской области, цеха по производству БпЛА, взрывчатых веществ и боеприпасов для ударных БпЛА в Сумской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Киевской областях;

места производства и пункты управления БпЛА на полевом аэродроме Гоголев в Киевской области;

центры радиотехнической разведки и спутниковой связи в Киевской области, стоянка боевых катеров и цех по сборке безэкипажных катеров в Николаевской области, объекты инфраструктуры аэродрома Школьный в Одесской области и полевого аэродрома Вишневое в Харьковской области.

26 мая:

объекты инфраструктуры аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области;

склады боеприпасов двух тяжелых механизированных бригад в Харьковской и Донецкой областях;

пункт управления зенитного ракетного дивизиона С-300 и пункт временной дислокации подразделений в Одесской области.

Украина поражение этих объектов не подтверждала и заявляет об ударах по жилым домам и гражданским предприятиям.

На этом фоне Россия продолжает обвинять Украину и Европу в попытке срыва мирных переговоров. Минобороны РФ заявило, что "Киев при поддержке отдельных стран Европы предпринял ряд провокационных шагов для срыва переговоров, инициированных РФ". В частности, сообщается о поражении над территорией РФ 1465 дронов. Еще 866 были сбиты на захваченных территориях Украины. Ведомство утверждает, что ВСУ также стали применять больше реактивных снарядов западного производства.

Москва сообщает, что удары "по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины" были ответом на эти действия.

Кроме того, Россия запросила заседание в ООН в связи с попыткой европейских государств "помешать мирному урегулированию украинского кризиса". Заседание могут назначить на 30 мая.

Напомним, последние массированные атаки по Украине прокомментировал Дональд Трамп, написав в соцсети, что Владимир Путин сошел с ума.