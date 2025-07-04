Этой ночью по Киеву был один из самых масштабных воздушных ударов, "демонстративно значительный и циничный".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, всего по Украине было выпущено 550 воздушных целей, из которых не менее 330 – российско-иранские "Шахеды". Были применены также ракеты, в том числе баллистические.

"Нашим воинам удалось сбить 270 воздушных целей, еще 208 дронов были подавлены средствами РЭБ. Начали работать дроны-перехватчики – десятки ущерба", - написал глава государства.

В пресс-службе Воздушных сил ВСУ сообщили, что ночью Украину атаковали 11 ракет - один "Кинжал", шесть баллистических "Искандеров" и четыре крылатых. Два крылатых "Искандера" были сбиты, остальные ракеты - нет.

Отмечается, что основным направлением удара оказался Киев.

Также был налет 539 дронов, 476 из них заявляются как сбитые или подавленные РЭБ.

Всего было 550 целей, 478 из них обезврежены. То есть 72 цели нанесли удары.

ВСУ заявляют, что зафиксированы попадания в восьми локациях, куда попали девять ракет и 63 БПЛА, а также падения обломков в 33 локациях.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в свою очередь связал ночную атаку Киева с вчерашним разговором президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Абсолютно ужасная и бессонная ночь в Киеве. Одна из худших за все время. Сразу после того, как Путин поговорил с президентом Трампом. И он делает это специально. Хватит ждать! Путин явно демонстрирует свое полное пренебрежение к Соединенным Штатам и всем, кто призывал к прекращению войны", - написал Сибига.

Он также призвал усилить санкции против РФ и дать Украине больше оружия.

Напомним, сегодня ночью российские войска атаковали беспилотниками Киев. В результате атаки пострадали 23 человека.

В то же время после массированной ночной атаки РФ над Киевом образовалось густое облако едкого дыма, что ухудшило состояние воздуха в городе и окрестных районах.

Война в Украине идет 1227-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинского военного паблика Deep State, армия РФ снова продвинулась в Каменском под Запорожьем. РФ ударила "Шахедами" в Полтавский областной военкомат. Зеленский прокомментировал остановку американской военной помощи - по сути подтвердив ее. Вечером состоялся очередной разговор Путина с Трампом, который продолжался около часа

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