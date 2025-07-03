В Дании в присутствии Владимира Зеленского министр обороны Украины Рустем Умеров и CEO американской компании Swift Beat, LLC Эрик Шмидт заключили меморандум о долгосрочном стратегическом партнерстве. Документ предусматривает расширение производственных мощностей компании и приоритетную поставку Украине современных дронов - на специальных условиях и по себестоимости.

Об этом сообщает Офис президента.

В Украине надеются, что благодаря новому партнерству количество БпЛА значительно возрастет. Речь идет о сотнях тысяч дронов в этом году и дальнейшем увеличении объемов в 2026-м.

Компания будет производить для ВСУ дроны-перехватчики для уничтожения российских беспилотников и ракет, квадрокоптеры для разведки, наблюдения, корректировки огня и логистики, а также ударные дроны среднего класса для поражения враждебных целей.

Также планируется разработка новых инновационных решений в области перехватчиков крылатых и баллистических ракет, автоматических турелей и разведывательных платформ.

По словам Зеленского, подписание меморандума позволит масштабировать производство дронов-перехватчиков, которые смогут сбивать большое количество "Шахедов".

"Это документ о копродакшне между Украиной и США. Это будет несколько кампаний. Сосредотачиваются на дронах разного типа. Но самое главное – это этот год и следующий. Этот год – сотни тысяч. И следующий год – будет увеличение", – отметил Зеленский.

Зеленский акцентировал, что некоторые украинские оборонные предприятия получат доступ к новым технологиям, что позволит расширить производство. Он также сообщил, что будет обсуждать возможность финансирования Евросоюзом производства оружия в Украине, включая дроны.

Swift Beat, LLC – американская компания с большим присутствием в Украине, которая специализируется на производстве автономных дронов с искусственным интеллектом, а также активно сотрудничает с украинскими инженерами и военными, проводит тестирование дронов на территории Украины.

Напомним, Пентагон приостановил поставки вооружений Украине.

Что это означает, мы анализировали в отдельном материале.